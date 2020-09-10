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Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией 

Lenta.ru 49 минут назад
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае победы его партии «Единое национальное движение» на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра пообещал не вступать в конфронтацию с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию», — заявил политик.

Саакашвили рассказал, что в последние годы он дал правильную оценку накопленному опыту:

«Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки».

При этом Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии на срок не более двух лет, чтобы затем вернуться на Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны населения.

«Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща», — сказал он.

Решение выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра Грузии в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало 7 сентября от оппозиционных партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве». Выборы пройдут 31 октября.
Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.
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В мире , Видео , Украина , Тея Цулукиани , Михаил Саакашвили , Грузия
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