Сын Лукашенко якобы сбежал в Москву и завел Telegram-канал 

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Коля Лукашенко не выдержал давления в связи с политической ситуацией в Белоруссии , «собрал вещи и уехал в Москву », сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Молодой человек также завел себе канал в Telegram, в котором с иронией описывает события в республике.

Автор сообщения уверяет, что именно Николай Лукашенко пишет юмористические посты в канале «Хитрый Коля», где активно высмеиваются высказывания и поступки действующего президента Белоруссии. Так, в одном из сообщений передается диалог главы государства с сыном.

«Спрашиваю батю: что ты будешь делать, если найдешь автомат АК-47 и два рожка к нему?», — якобы задал вопрос Николай отцу.

«Расшыраць тэрыторыю», — последовал ответ.

Авторы Telegram-канала NEXTA Live отмечают, что «оппозиционно настроенный» Коля Лукашенко не выдержал давления именно со стороны отца, назвав Лукашенко-старшего «поехавшим». В настоящее время сын белорусского лидера якобы обустраивается в российской столице.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские СМИ составили список вероятных невест для Лукашенко-младшего. В перечень вошли дочь короля Испании, дочь короля Нидерландов и дочь императора Японии.