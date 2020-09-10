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Сын Лукашенко якобы сбежал в Москву и завел Telegram-канал 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Сын Лукашенко якобы сбежал в Москву и завел Telegram-канал
Фото: РИА Новости
Коля Лукашенко не выдержал давления в связи с политической ситуацией в Белоруссии, «собрал вещи и уехал в Москву», сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Молодой человек также завел себе канал в Telegram, в котором с иронией описывает события в республике.
Автор сообщения уверяет, что именно Николай Лукашенко пишет юмористические посты в канале «Хитрый Коля», где активно высмеиваются высказывания и поступки действующего президента Белоруссии. Так, в одном из сообщений передается диалог главы государства с сыном.

«Спрашиваю батю: что ты будешь делать, если найдешь автомат АК-47 и два рожка к нему?», — якобы задал вопрос Николай отцу.

«Расшыраць тэрыторыю», — последовал ответ.

Авторы Telegram-канала NEXTA Live отмечают, что «оппозиционно настроенный» Коля Лукашенко не выдержал давления именно со стороны отца, назвав Лукашенко-старшего «поехавшим». В настоящее время сын белорусского лидера якобы обустраивается в российской столице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские СМИ составили список вероятных невест для Лукашенко-младшего. В перечень вошли дочь короля Испании, дочь короля Нидерландов и дочь императора Японии.
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Комментарии
В мире , Николай Лукашенко , Москва
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