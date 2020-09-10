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Шахтер приковал себя наручниками под землей и потребовал отставки Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 1 16 минут назад
Шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун приковал себя наручниками к оборудованию шахты и отказывается подниматься на поверхность до выполнения ряда требований, включая отставку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Корзун находится сейчас в шахте. Он требует от Лукашенко уйти в отставку, прекратить репрессии в стране, освободить незаконно задержанных и осужденных», — сказал сопредседатель стачечного комитета Сергей Черкасов.

14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Они пообещали остановить работу в том случае, если власти откажутся пойти навстречу протестующим.
С того момента Лукашенко пригрозил бастующим работникам «Беларуськалия» тем, что позовет работать вместо них украинцев. Организаторы и участники забастовки подверглись увольнениями и преследованиям со стороны правоохранительных органов. Так, член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич был вызван на допрос в Комитет государственной безопасности (КГБ), но сумел сбежать и покинул страну.
«Беларуськалий» — государственный производитель хлоркалия, один из крупнейших в мире производителей удобрений. Ранее продажи компании на мировой рынок осуществлялись совместно с российским производителем «Уралкалий» через трейдера «Белорусская калийная компания», которая занимала 40 процентов мирового экспортного рынка калия.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Сергей Черкасов , Александр Лукашенко , Уралкалий , МВД
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