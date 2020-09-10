Шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун приковал себя наручниками к оборудованию шахты и отказывается подниматься на поверхность до выполнения ряда требований, включая отставку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко . Об этом сообщает ТАСС.

«Корзун находится сейчас в шахте. Он требует от Лукашенко уйти в отставку, прекратить репрессии в стране, освободить незаконно задержанных и осужденных», — сказал сопредседатель стачечного комитета Сергей Черкасов.

14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Они пообещали остановить работу в том случае, если власти откажутся пойти навстречу протестующим.

С того момента Лукашенко пригрозил бастующим работникам «Беларуськалия» тем, что позовет работать вместо них украинцев. Организаторы и участники забастовки подверглись увольнениями и преследованиям со стороны правоохранительных органов . Так, член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич был вызван на допрос в Комитет государственной безопасности (КГБ), но сумел сбежать и покинул страну.