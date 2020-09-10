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Щит от насилия: женщина обнажилась на акции протеста 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Щит от насилия: женщина обнажилась на акции протеста
Фото: РИА Новости
Женщина с обнаженной грудью приняла участие в акции протеста в Белоруссии. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Hue.
Как сообщал «Рамблер», с 9 августа, после окончания голосования на выборах президента Белоруссии, в городах страны проходят массовые акции протеста.
Одной из участниц акций стала полуобнаженная женщина в очках. На кадрах, размещенных Telegram-каналом, видно, как она идет, слегка пошатываясь, среди протестующих.
При этом еще одна участница акции пыталась прогнать голую демонстрантку, но не преуспела в этом.
Telegram-канал не уточнил, когда именно было сделано видео, однако отметил, что «протесты набрали новый градус» в Минске.
В мире , Происшествия
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