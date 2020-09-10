Щит от насилия: женщина обнажилась на акции протеста 

Все новости на карте

Женщина с обнаженной грудью приняла участие в акции протеста в Белоруссии . Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Hue.

Как сообщал «Рамблер», с 9 августа, после окончания голосования на выборах президента Белоруссии, в городах страны проходят массовые акции протеста.

Одной из участниц акций стала полуобнаженная женщина в очках. На кадрах, размещенных Telegram-каналом, видно, как она идет, слегка пошатываясь, среди протестующих.

При этом еще одна участница акции пыталась прогнать голую демонстрантку, но не преуспела в этом.

Telegram-канал не уточнил, когда именно было сделано видео, однако отметил, что «протесты набрали новый градус» в Минске.