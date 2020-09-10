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В Раде похвастались «разгромом» украинцами «жадных московитов» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
В битве под Оршей 8 сентября 1514 года «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий.

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами», — заявил Парубий в Facebook.

Также он назвал победу в сражении «общей и великой» и добавил, что она «запечатлена в истории».
Битва, о которой вспомнил Парубий, произошла в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско, действительно, потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако победителям не досталась главная цель — Смоленск. Войну же в 1522 году выиграло Русского государство, в состав которого вошли смоленские земли.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины, а Киев спас Европу от «вторжения Османской империи».
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В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Андрей Парубий
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