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Экс-депутат Рады предрёк Украине уничтожение из-за Зеленского 

RT на русском и ещё 2 27 минут назад
Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
Фото: globallookpress.com
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина прекратит существовать, если президент страны Владимир Зеленский сохранит свой пост.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала НАШ.
По мнению бывшего парламентария, украинский лидер «не понимает, что делает».

«Если досидит — страны не будет. Страны не будет, земли не будет, трубы не будет, ничего не будет», — указал он.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства.
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В мире , Евгений Мураев , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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