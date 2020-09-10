Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина прекратит существовать, если президент страны Владимир Зеленский сохранит свой пост.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала НАШ.
По мнению бывшего парламентария, украинский лидер «не понимает, что делает».
«Если досидит — страны не будет. Страны не будет, земли не будет, трубы не будет, ничего не будет», — указал он.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном коллапсе украинского животноводства.