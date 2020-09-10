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Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса 

Lenta.ru 21 минуту назад
Что станет с магазинами в случае второй волны COVID-19
Фото: Pixabay.com
Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, — то есть, закрыть непродовольственные магазины. Таким образом в ведомстве ответили на разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) регламент о возможности не закрывать магазины. Об этом пишет газета «Известия».
В обращении АКИТ обозначено, что предложенными ими меры позитивно отразятся на экономике страны, в частности, на розничной торговле, которая сильно пострадала в период первой волны. Представители отрасли пообещали, что в торговых точках будет контролироваться количество посетителей, все сотрудники будут соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели делали так же.
В Роспотребнадзоре заявили, что профилактические меры, рекомендованные ведомством, уже действуют. А вот процесс снятия ограничений — это сфера ответственности властей регионов.
Ведомством предусмотрено три этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, на первом этапе предусмотрено открытие магазинов площадью до 400 квадратных метро, на втором — до 800 квадратных метром, на третьем — оставшихся. В АКИТ эта меру предложили заменить ограничением количества посетителей в торговой точке.
При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в министерстве поддерживают инициативу объединение и работают в этом отношении с Роспотребнадзором. Он также добавил, что падение доходов в российском бизнесе типичны для общемировой ситуации на фоне пандемии. Кроме того, самые большие потери в сегменте торговли выявлены там, где требования к работе магазинов были наиболее жесткими.
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В мире , COVID-19 , Вторая волна , Виктор Евтухов , Минпромторг , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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