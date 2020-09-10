Что станет с магазинами в случае второй волны COVID-19

Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, — то есть, закрыть непродовольственные магазины. Таким образом в ведомстве ответили на разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) регламент о возможности не закрывать магазины. Об этом пишет газета «Известия».

В обращении АКИТ обозначено, что предложенными ими меры позитивно отразятся на экономике страны, в частности, на розничной торговле, которая сильно пострадала в период первой волны. Представители отрасли пообещали, что в торговых точках будет контролироваться количество посетителей, все сотрудники будут соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели делали так же.

В Роспотребнадзоре заявили, что профилактические меры, рекомендованные ведомством, уже действуют. А вот процесс снятия ограничений — это сфера ответственности властей регионов.

Ведомством предусмотрено три этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, на первом этапе предусмотрено открытие магазинов площадью до 400 квадратных метро, на втором — до 800 квадратных метром, на третьем — оставшихся. В АКИТ эта меру предложили заменить ограничением количества посетителей в торговой точке.