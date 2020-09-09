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Адвокат рассказала об ушибах на теле Колесниковой 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Адвокат рассказала об ушибах на теле Колесниковой
Фото: РИА Новости
На теле члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой найдены ушибы — ее силой заталкивали в машину и удерживали там. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, передает РИА Новости.
По факту телесных повреждений Казак намерена обратиться к следствию с заявлением о проведения судмедэкспертизы. «В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», — сообщили в пресс-службе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
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Там также уточнили, что Колесникова чувствует себя «хорошо и бодро». В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, в камере у нее шесть соседок.
Ранее Колесникова была объявлена подозреваемой по делу о попытке захвата власти в стране. По словам Людмилы Казак, член КС подвергалась угрозам физической расправы в здании МВД Белоруссии. Сама Колесникова расценила происходящее с ней как похищение.
Утром 7 сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Спустя сутки власти сообщили, что она пыталась бежать на Украину и была задержана. Соратники оппозиционерки утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.
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В мире , Мария Колесникова , МВД , ФСИН , РИА Новости
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