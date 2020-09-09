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Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали расправой в здании МВД 

ТАСС 52 минуты назад
Стало известно об угрозах расправой Колесниковой
Фото: Reuters
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, подозреваемая по делу о призывах к захвату власти, столкнулась с угрозами физической расправы. Об этом в среду заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", — цитирует адвоката пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

При этом не уточняется, кто именно угрожал Колесниковой.
По словам адвоката, на теле Колесниковой есть ушибы, в СИЗО ей оказывали медпомощь, так как ее беспокоило сердце.

"Колесникова расценивает события последних дней как похищение — серьезное уголовное преступление, и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу", — говорится в сообщении.

Адвокат Людмила Казак ожидает, что в четверг утром состоится допрос Марии Колесниковой.
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Во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым в ночь на вторник. Позднее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. По этому делу также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба организации Илья Салей.
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Комментарии 29
В мире , Белоруссия в огне , Иван Кравцов , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , СКР , МВД , ФСИН
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