Стало известно об угрозах расправой Колесниковой

"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", — цитирует адвоката пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.