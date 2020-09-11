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Парламентарий отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании.

"Северный поток — 2" призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы", — подчеркнул Эрнст.

Также политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с "ударом самим себе".

"Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — считает он.

Кроме того, Эрнст призвал не ассоциировать "Северный поток — 2" с отдельными политическими лидерами.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США , продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ. Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против газопровода, потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. По его словам, призывы остановить проект из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, не основывающиеся на каких-либо фактах. В Кремле не видят рисков блокировки Берлином "Северного потока — 2".

Ситуация с Навальным

Навального 20 августа госпитализировали в Омске, когда ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно. По данным омских медиков, ядов в крови и моче блогера найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду немецкое правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле, в свою очередь, парировали, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации от немецкой стороны.

В день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проводить свои проверки. В посольстве России в Германии заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Он отметил, что следственные действия по ситуации с блогером де-факто идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.