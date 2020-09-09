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Zeit: в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря пилотам самолета и омским врачам 

ТАСС и ещё 2 57 минут назад
В Берлине оценили роль омских врачей в жизни Навального
Фото: ТАСС
Власти Германии считают, что российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря "цепочке счастливых случайностей", быстрой реакции пилотов самолета, в котором он летел, и врачей в Омске. Об этом сообщила в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Навального, пришли к выводу, что он "был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" — вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал". По мнению германских экспертов, он смертоноснее, чем "все другие виды [данной] группы". Следы вещества были найдены "на руках и горлышке бутылки, из которой он пил", пишет Die Zeit.
Газета отмечает, что, согласно выводам германской стороны, "этот вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные до сих пор".
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В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Германия , Омск
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