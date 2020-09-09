В Берлине оценили роль омских врачей в жизни Навального

Власти Германии считают, что российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря "цепочке счастливых случайностей", быстрой реакции пилотов самолета, в котором он летел, и врачей в Омске . Об этом сообщила в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Навального, пришли к выводу, что он "был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" — вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал". По мнению германских экспертов, он смертоноснее, чем "все другие виды [данной] группы". Следы вещества были найдены "на руках и горлышке бутылки, из которой он пил", пишет Die Zeit.

Газета отмечает, что, согласно выводам германской стороны, "этот вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные до сих пор".