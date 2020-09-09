Белорусов накажут за участие детей в незаконных акциях

«Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо», — заявил он.

Правовую оценку дадут действиям «каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», подчеркнул Петришенко.

Кроме того, необходимо усовершенствовать правоприменительную практику действующих законов, считает чиновник. «Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях», — заверил вице-премьер.