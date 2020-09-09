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Белорусов привлекут к ответственности за участие детей в незаконных акциях 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Белорусов накажут за участие детей в незаконных акциях
Фото: AP
Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, передает БЕЛТА.

«Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо», — заявил он.

Правовую оценку дадут действиям «каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», подчеркнул Петришенко.
Кроме того, необходимо усовершенствовать правоприменительную практику действующих законов, считает чиновник. «Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях», — заверил вице-премьер.
В Белоруссии месяц идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. В Гродно пострадала пятилетняя девочка. Ее мать рассказала, что ОМОН разбил стекла на их машину, ребенок получил рассечение правой височной части и ушиб. При этом женщина утверждала, что их семья не участвовала в митингах.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Игорь Петришенко , Александр Лукашенко
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