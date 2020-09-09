Пока вы не уснули: В Крыму разгорелся чеченский скандал 

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Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев предложил обсудить введение безусловного базового дохода, чтобы бедные не бузили.

Колесникова арестована

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в следственном изоляторе (СИЗО) №1 в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

У Ефремова начались сложности в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, накануне приговоренный к лишению свободы по делу о смертельном ДТП, в СИЗО чувствует себя нормально, однако он плохо спит.

Россиян захотели ограничить в правах

Кремль объяснил волатильность рубля и дал прогноз

Экономика России захеджирована от рисков, вызванных волатильностью в мировой экономике, они не влияют на российские макропоказатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

В Симферополе устроили сход из-за чеченцев

В Симферополе местные жители организовали народный сход из-за трех уроженцев Чечни, которые регулярно домогались несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает «Подъем».

"Несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно"

Лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в котором размещались почти 13 тысяч человек, полностью сгорел. Очаги возгорания появились одновременно по всему его периметру, что может говорить о поджоге.

Тихановская записала видеообращение к россиянам

Граждане России не должны поддаваться влиянию российской пропаганды, которая искажает события, происходящие в Белоруссии. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первой», белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила в видеообращении к россиянам.

Украина арестовала 65 российских самолетов

Власти Украины наложили арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летающих в Крым. Об этом сообщается на странице украинской прокуратуры в Facebook.

«Мудаки оба. Один пущай посидит»

РИА Новости / vesti.ru