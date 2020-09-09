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Пока вы не уснули: В Крыму разгорелся чеченский скандал 

Сергей Василенок 34 минуты назад
Пока вы не уснули: В Крыму разгорелся чеченский скандал
Фото: РИА Новости
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев предложил обсудить введение безусловного базового дохода, чтобы бедные не бузили.
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Колесникова арестована

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в следственном изоляторе (СИЗО) №1 в Минске. Об этом сообщает Tut.by.
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У Ефремова начались сложности в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, накануне приговоренный к лишению свободы по делу о смертельном ДТП, в СИЗО чувствует себя нормально, однако он плохо спит.
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Россиян захотели ограничить в правах

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина предложила ограничить россиян в имущественных правах и таким образом решить проблему с рейдерством. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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Кремль объяснил волатильность рубля и дал прогноз

Экономика России захеджирована от рисков, вызванных волатильностью в мировой экономике, они не влияют на российские макропоказатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
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В Симферополе устроили сход из-за чеченцев

В Симферополе местные жители организовали народный сход из-за трех уроженцев Чечни, которые регулярно домогались несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает «Подъем».
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"Несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно"

Лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в котором размещались почти 13 тысяч человек, полностью сгорел. Очаги возгорания появились одновременно по всему его периметру, что может говорить о поджоге.
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Тихановская записала видеообращение к россиянам

Граждане России не должны поддаваться влиянию российской пропаганды, которая искажает события, происходящие в Белоруссии. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первой», белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила в видеообращении к россиянам.
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Украина арестовала 65 российских самолетов

Власти Украины наложили арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летающих в Крым. Об этом сообщается на странице украинской прокуратуры в Facebook.
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«Мудаки оба. Один пущай посидит»

РИА Новости / vesti.ru
5 лет назад, утром 12 сентября игрок петербургского «Динамо» Александр Ильин выехал на трассу А-121 «Сортавала».
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Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Комментарии
В мире , Дмитрий Медведев , Светлана Тихановская , Михаил Ефремов , Наталия Метлина , Дмитрий Песков , Александр Ильин , Мария Колесникова , Мосгордума , Единая Россия , ФСИН , РИА Новости , Вести.Ру , ИТАР-ТАСС , Reuters , Республика Крым
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