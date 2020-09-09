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Германия пригрозила России из-за дела Навального. Ответ немецкого МИД URA.RU 

Ura.Ru 12 минут назад
Германия предпримет ответные меры в отношении России, если Москва не прояснит инцидент, который произошел с блогером Алексеем Навальным. Об этом URA.RU заявили в немецком МИДе.

«Ультиматумы никому не помогают. Однако если в ближайшие дни российская сторона ничего не предпримет для прояснения этого инцидента, нам придется обсудить ответные меры с нашими партнерами», — прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел Германии.

Инцидент с Навальным в ведомстве назвали нападением, которое «было совершено с использованием смертельного химического вещества, запрещенного на международном уровне». Этим МИД объясняет широкую реакцию со стороны международного сообщества.
"Послу заявлен решительный протест"
Также немецкая сторона сообщила URA.RU, что за ситуацией с Навальным следит Организация по запрещению химического оружия. При этом в МИД России, напротив, возмущены тем, как Берлин работает с официальным запросами РФ.
Алексей Навальный выступит с видеообращением до 22 сентября
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Позже в правительстве Германии заявили, что в организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок», пишет агентство Nation News. При этом в самой клинике URA.RU сообщили, что не располагают информацией о возможном отравлении блогера. Навального вывели из комы 7 сентября, он стал реагировать на сообщения окружающих, передает «Федеральное агентство новостей».
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Комментарии 32
В мире , Видео , Алексей Навальный , МИД , ОЗХО , РИА ФАН , Германия , Москва
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