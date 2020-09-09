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Защита Колесниковой обжалует арест 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Защита Колесниковой обжалует арест
Фото: РИА Новости
Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой собирается обжаловать ее арест в суде, сообщила журналистам ее адвокат Людмила Казак.

" (Жалоба — ред.) на все, много на что, и в том числе на меру пресечения. Жалоба на меру пресечения подается в суд по месту проведения следствия, это суд Партизанского района", — сообщила журналистам Казак.

Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой избрана мера пресечения в виде ареста, исходя из норм УПК можно предположить, что на десять суток, при этом неизвестно, с какого момента считаются эти сутки, сообщила Людмила Казак.
Ранее отец Колесниковой сообщил РИА Новости, что она арестована по статье о призывах к захвату власти, ей грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

"Избирается в отношении подозреваемого мера пресечения. Она избирается на срок до десяти суток", — сообщила Казак.

По истечении этого срока арест может быть продлен, уточнила адвокат, также может быть предъявлено обвинение или меняется мера пресечения.
При этом непонятно, с какого момента считать десять суток — с утра понедельника, когда Колесникова была задержана в центре Минска, или ночи вторника, когда произошел инцидент на границе с Украиной.

"А вот тут вопрос, надо разбираться — нет у нее на руках документов, из которых видно, когда она была задержана. Есть только постановление об избрании меры пресечения. Ни одного документа, что она была задержана там-то и в такое-то время", — уточнила адвокат.

В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.
Ранее из штаба на улице Веры Хоружей неизвестные в масках увезли члена президиума совета оппозиции Максима Знака. Адвокат Знака сообщил, что в отношении его подзащитного проводятся следственные действия в центральном аппарате СК.
В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета — до 110 человек.
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Комментарии
В мире , СНГ , Иван Кравцов , Антон Родненков , Светлана Алексиевич , Мария Колесникова , РИА Новости
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