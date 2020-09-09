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Тихановскую выдвинули на премию Сахарова 

News.ru и ещё 21 1 час назад
Тихановскую выдвинули на премию Сахарова
Фото: Reuters
Фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула несколько белорусских кандидатов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Среди претендентов кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Об этом в Twitter рассказала член фракции Кати Пири. Также номинантами стали члены команды Тихановской и участники Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Пири назвала их отважными женщинами Белоруссии.
Краткий список номинантов утвердят в октябре, а премию вручат в ноябре в ходе сессии Европарламента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск предложил Сергея и Светлану Тихановских выдвинуть на Нобелевскую премию мира. По мнению политика, таким образом можно отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие в «самом мирном движении за многие годы».
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Комментарии 8
В мире , Белоруссия в огне , Вероника Цепкало , Андрей Сахаров , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Дональд Туск , Мария Колесникова , Европарламент
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