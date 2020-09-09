Тихановскую выдвинули на премию Сахарова 

Все новости на карте

Об этом в Twitter рассказала член фракции Кати Пири. Также номинантами стали члены команды Тихановской и участники Координационного совета оппозиции Мария Колесникова Вероника Цепкало . Пири назвала их отважными женщинами Белоруссии.

Краткий список номинантов утвердят в октябре, а премию вручат в ноябре в ходе сессии Европарламента.