Как Лукашенко «заслужил» ненависть США

Руководство РФ прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку или Запад. Потому что санитарный кордон — тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то ещё как, — цитирует РИА Новости главу государства, давшего интервью российским СМИ.

По его словам, когда страной руководил Станислав Шушкевич , состоялся визит в Белоруссию президента Соединённых Штатов Билла Клинтона , и «всё было заготовлено», чтобы сформировать «этот санитарный кордон — прибалтийской республики, Беларусь, Украина».

Лукашенко подчеркнул, что именно он, первый избранный президент Белоруссии, не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и «не пустил на порог американского миллиардера Джорджа Сороса ». Поэтому, добавил глава государства, США его ненавидят.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в Белоруссии после выборов главы государства. По его словам, за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.