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Россияне отказываются спасать Батьку 

Павел Тиунов 18 минут назад
Россияне отказываются спасать Батьку
Фото: РИА Новости
Около 40% россиян, поучаствовавших в опросе ВЦИОМ, заявили, что не хотели бы объединения России и Белоруссии, сообщает «Свободная пресса». На то есть объективные причины, считает политолог Ростислав Ищенко, указывая на сложность объединения экономических систем двух государств.
В Белоруссии, согласно исследованиям американских социологов, большинство граждан выступают за более тесное сотрудничество с Россией нежели с западными странами. Белорусы, выяснили эксперты, также негативно относятся к «украинскому сценарию» развития событий в своей стране, полагая, что изменений в стране можно добиться в результате объединения двух государств.
Россияне в свою очередь не торопятся связывать себя узами Союзного государства. Более 40% респондентов заявили, что РФ и Белоруссии лучше продолжать поддерживать дружественные отношения без лишнего, по их мнению, объединения.
Политолог Ростислав Ищенко подчеркивает, что против скорейшего создания Союзного государства выступает и значительная часть российских политических элит. Причина в «слишком разных принципах существования».

«В противном случае Россия взвалит на себя непосильное бремя», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в Белоруссии экономика носит «квазигосударственный» характер: экономическими процессами лично управляет президент страны Алексанр Лукашенко, что совершенно неприменимо к российским реалиям.
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В мире , Ростислав Ищенко , ВЦИОМ
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