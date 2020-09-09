Белоруссии, Около 40% россиян, поучаствовавших в опросе ВЦИОМ , заявили, что не хотели бы объединения России сообщает «Свободная пресса». На то есть объективные причины, считает политолог Ростислав Ищенко , указывая на сложность объединения экономических систем двух государств.

В Белоруссии, согласно исследованиям американских социологов, большинство граждан выступают за более тесное сотрудничество с Россией нежели с западными странами. Белорусы, выяснили эксперты, также негативно относятся к «украинскому сценарию» развития событий в своей стране, полагая, что изменений в стране можно добиться в результате объединения двух государств.

Россияне в свою очередь не торопятся связывать себя узами Союзного государства. Более 40% респондентов заявили, что РФ и Белоруссии лучше продолжать поддерживать дружественные отношения без лишнего, по их мнению, объединения.

Политолог Ростислав Ищенко подчеркивает, что против скорейшего создания Союзного государства выступает и значительная часть российских политических элит. Причина в «слишком разных принципах существования».

«В противном случае Россия взвалит на себя непосильное бремя», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в Белоруссии экономика носит «квазигосударственный» характер: экономическими процессами лично управляет президент страны Алексанр Лукашенко, что совершенно неприменимо к российским реалиям.