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Великобритания отказалась признать итоги выборов в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Великобритания отказалась признать выборы в Белоруссии
Фото: Lenta.ru
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна отказалась признать итоги выборов в Белоруссии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Рааб подчеркнул, что Великобритания не принимает результаты выборов, также как и Литва. По его словам, Белоруссия должна выполнять обязательства в рамках ОБСЕ, придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека. «Мы продолжаем призывать к независимому расследованию», — заключил глава британского МИД.
Ранее Литва признала Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.
В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек.
Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение силы против протестующих. Однако Лукашенко в санкционный список не попадет.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ОБСЕ , Литва , Великобритания
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