Лукашенко объяснил задержание 33 россиян 

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — якобы боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Вчера Лукашенко дал интервью российским средствам массовой информации, в том числе RT. В ходе него он рассказал, что лично приказал задержать российских граждан после доклада председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерия Вакульчика об очень большом риске не отследить и не нейтрализовать действия 33 человек.

«Говорю: "Тогда придется их задерживать, чтобы не было беды"», — рассказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что обошелся с задержанными россиянами по-человечески, и добавил, что до сих пор не знает, зачем они приехали в Белоруссию, но больше склонен верить в то, что это была провокация специальных служб США и Украины.