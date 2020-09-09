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Лукашенко объяснил задержание 33 россиян 

Артём Кульша 57 минут назад
Лукашенко объяснил задержание 33 россиян
Фото: РИА Новости
33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в июле, чтобы не было беды. Об этом, как сообщает RT, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — якобы боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Вчера Лукашенко дал интервью российским средствам массовой информации, в том числе RT. В ходе него он рассказал, что лично приказал задержать российских граждан после доклада председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерия Вакульчика об очень большом риске не отследить и не нейтрализовать действия 33 человек.

«Говорю: "Тогда придется их задерживать, чтобы не было беды"», — рассказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что обошелся с задержанными россиянами по-человечески, и добавил, что до сих пор не знает, зачем они приехали в Белоруссию, но больше склонен верить в то, что это была провокация специальных служб США и Украины.
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В мире , Александр Лукашенко
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