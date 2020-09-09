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«Лучше поздно, чем никогда»: в РФ ответили Тихановской 

Павел Тиунов 1 час назад
«Лучше поздно, чем никогда»: в РФ ответили Тихановской
Фото: РИА Новости
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской следовало раньше записать обращение к россиянам, большая часть которых продолжает симпатизировать действующему главе государства Александру Лукашенко, заявил газете «Взгляд» политолог Евгений Минченко. По его мнению, для белорусской оппозиции важен сигнал о дружественном отношении к России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети было опубликовано обращение Светланы Тихановской к жителям РФ. В своем выступлении назвала русский и белорусский народы «братскими» и отметила важность сохранения дружеских отношений между ними. Она также призвала россиян не верить государственной пропаганде, которая «искажает происходящие в республике события».
Комментируя заявление Тихановской, политолог Евгений Минченко подчеркнул, что само обращение к россиянам крайне важно для белорусской оппозиции, и оно должной было выйти раньше.

«Но лучше поздно, чем никогда», — отметил он.

Эксперт напомнил, что, согласно результатам исследования общественного мнения, большинство россиян в политическом кризисе в Белоруссии выказывают поддержку действующему президенту республики Алексанру Лукашенко.
Оценив, текст обращения Тихановской, эксперт пришел к выводу, что оппозиционерка также подала сигнал и российским властям о том, что рассматривает русских и белорусов как два отдельных дружественных народа, а не один народ, как это принято считать в Кремле.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Евгений Минченко , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд"
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