«Лучше поздно, чем никогда»: в РФ ответили Тихановской 

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети было опубликовано обращение Светланы Тихановской к жителям РФ. В своем выступлении назвала русский и белорусский народы «братскими» и отметила важность сохранения дружеских отношений между ними. Она также призвала россиян не верить государственной пропаганде, которая «искажает происходящие в республике события».

Комментируя заявление Тихановской, политолог Евгений Минченко подчеркнул, что само обращение к россиянам крайне важно для белорусской оппозиции, и оно должной было выйти раньше.

«Но лучше поздно, чем никогда», — отметил он.

Эксперт напомнил, что, согласно результатам исследования общественного мнения, большинство россиян в политическом кризисе в Белоруссии выказывают поддержку действующему президенту республики Алексанру Лукашенко.

Оценив, текст обращения Тихановской, эксперт пришел к выводу, что оппозиционерка также подала сигнал и российским властям о том, что рассматривает русских и белорусов как два отдельных дружественных народа, а не один народ, как это принято считать в Кремле.