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«Некоторым девчонкам попы красили синей краской» 

Артём Кульша 1 час назад
«Некоторым девчонкам попы красили синей краской»
Фото: РИА Новости
Некоторым протестующим гражданам Белоруссии красили попы синей краской, чтобы сымитировать синяки, нанесенные сотрудниками правоохранительных органов. Об этом, как сообщает RT, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. Вчера Лукашенко дал интервью российским средствам массовой информации, в том числе RT. Сегодня издание обнародовало его.

«Вот когда они (протестующие. — Прим. ред.) пьяные, прокуренные ринулись на этих ребят (силовиков. — Прим. ред.), конечно, они им ответили! Естественно, кому-то перепало. Сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской… Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать! Было и это, но, как ты говоришь, и спина была вся синяя. Но знаешь, Антон, на сегодня уже синяков нет, а 39 или 40 ребят, которые переломаны, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале. Некоторые никогда уже не встанут и к жене своей не подползут… Вот в чем ситуация! И за что эти ребята пострадали?! За то, что они спасали страну и навели порядок?!» — заявил Лукашенко в ходе интервью.

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В мире , Александр Лукашенко , МВД
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