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Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — за сутки в стране выявлено более 3 тысяч новых случаев. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Интерфакс — Украина».
Прирост составил 3144 случаев инфицирования. Больше всего зараженных выявлено в Киеве — 404 человека. Далее идут Тернопольская (302), Одесская (283) и Харьковская (280) области. За сутки умерли 53 пациента, выздоровели 1128 человек.
Всего с начала пандемии коронавируса на Украине было выявлено более 148 тысяч инфицированных. Из них 3076 скончалось, а более 67 тысяч — вылечилось.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились лидер украинских раскольников Филарет и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
8 сентября Киев заявил, что откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США.
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В мире , Руслан Хомчак , ЕС , Интерфакс , Киев
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