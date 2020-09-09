В парламенте пополнение 

25-летняя блондинка Александра Грозданович считает, что женщина-политик не может не быть красивой. Девушка недавно стала новым членом парламента Сербии от социалистической партии, в которую вступила еще в 18 лет. Об этом сообщает Life.

По словам Александры, она хочет сделать жизнь своих сограждан лучше. Молодой политик с уважением относится к бывшему президенту Сербии и Союзной Республики Югославии Слободану Милошевичу , а образцом для подражания называет министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича.

Новоизбранный депутат старается не обращать внимания на предрассудки и осуждения. Девушка с удовольствием делится своими фотографиями в Instagram, где на ее страницу подписано уже 109 тыс. человек.