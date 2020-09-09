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В парламенте пополнение 

Александр Котлеткин 39 минут назад
25-летняя блондинка Александра Грозданович считает, что женщина-политик не может не быть красивой. Девушка недавно стала новым членом парламента Сербии от социалистической партии, в которую вступила еще в 18 лет. Об этом сообщает Life.
По словам Александры, она хочет сделать жизнь своих сограждан лучше. Молодой политик с уважением относится к бывшему президенту Сербии и Союзной Республики Югославии Слободану Милошевичу, а образцом для подражания называет министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича.
Новоизбранный депутат старается не обращать внимания на предрассудки и осуждения. Девушка с удовольствием делится своими фотографиями в Instagram, где на ее страницу подписано уже 109 тыс. человек.
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В мире , Фото , Слободан Милошевич , Сербия
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