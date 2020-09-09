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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Газета.Ru и ещё 44 50 минут назад
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: РИА Новости
Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира — за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире". Его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде, передает НСН.
В письме Нобелевскому комитету он заявил, что администрация Дональда Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Тибринг-Гедде подчеркнул, что "поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания".
Добавим, церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ должна состояться в Вашингтоне на 15 сентября.
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В мире , Дональд Трамп , Нобелевский комитет , Партия Прогресса , США
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