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Скончался американец Форрест Фенн, спрятавший сокровища в Скалистых горах 

Мир24 и ещё 3 9 сентября 2020
Умер спрятавший сокровища в горах американец
Фото: Мир24
Американский коллекционер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн скончался в возрасте 90 лет. Он известен тем, что спрятал в Скалистых горах сундук с сокровищами: в поисках клада погибли четыре человека, пишет Santa Fe New Mexican.
Отмечается, что Фенн ушел из жизни у себя дома. По данным полиции, причиной смерти стали естественные причины.
В 1972 году Фенн переехал в город Санта-Фе в штат Нью-Мексико, где начал руководить одной из лучших галерей в США. В 2010 году коллекционер рассказал, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе клад. В сундуке с сокровищами хранились золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни.
Фенн предлагал найти сундук всем желающим при помощи специальных подсказок, которые мужчина спрятал в своем стихотворении. В минувшем июне неизвестный нашел заветные сокровища. Сам Фенн рассказывал, что спрятал клад, чтобы вдохновить людей на изучение природы и подарить им надежду после «Великой рецессии», возникшей после мирового финансового кризиса 2008 года.
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