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Германия передала образцы Навального в ОЗХО 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Германия передала образцы Навального в ОЗХО
Фото: Reuters
Министерство обороны Германии передало Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы проб Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минобороны ФРГ.

"Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО. — прим. ред). Россия является членом этой организации", — сказал он.

Агентство также сообщает, что представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц в этой связи отметила, что в Берлине не видят причин для передачи России доказательств, якобы опираясь на которые Германия обвинила РФ в отравлении Навального.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Берлин неподобающе относится к законным запросам России по ситуации с Навальным.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Сергей Лавров , ОЗХО , Германия
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