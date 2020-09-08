В Италии введут запрет на уроки музыки 

Четырнадцатого сентября после шестимесячного перерыва итальянские школьники вновь вернутся за парты. В связи с повышенным риском распространения коронавируса в учебных заведениях впервые будет введен запрет на проведение уроков музыки.

Отказ от хоровой деятельности вызван необходимостью соблюдать правила гигиены. К ним, в частности, относится ношение масок, снимать которые ученики смогут лишь находясь в статическом положении и при соблюдении социальной дистанции в метр. Учителя обязаны пресекать ситуации, которые могут привести к возможности передачи инфекции воздушно-капельным путем.

Согласно логике итальянских властей, совместное пение является потенциально опасным для детей занятием.