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В Италии введут запрет на уроки музыки 

Российская Газета 1 час назад
В Италии введут запрет на уроки музыки
Фото: Reuters
Четырнадцатого сентября после шестимесячного перерыва итальянские школьники вновь вернутся за парты. В связи с повышенным риском распространения коронавируса в учебных заведениях впервые будет введен запрет на проведение уроков музыки.
Отказ от хоровой деятельности вызван необходимостью соблюдать правила гигиены. К ним, в частности, относится ношение масок, снимать которые ученики смогут лишь находясь в статическом положении и при соблюдении социальной дистанции в метр. Учителя обязаны пресекать ситуации, которые могут привести к возможности передачи инфекции воздушно-капельным путем.
Согласно логике итальянских властей, совместное пение является потенциально опасным для детей занятием.

"Как показывают исследования, один инфицированный человек, например, в церкви, может заразить до 50 человек. При хоровом пении, во время которого неминуемо нарушается дистанция, существует очевидная опасность заражения", — пояснил вирусолог Андреа Крисанти.

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В мире , Италия
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