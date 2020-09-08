Белоруссия представила план урегулирования кризиса 

По данным издания, план был представлен 28 августа на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене , посвященном ситуации в Белоруссии. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента, а также повторные выборы президента и парламента после принятия поправок к Конституции.

На заседании представитель Белоруссии заявил, что конституционная реформа — это единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также отметил, что официальный Минск не собирается вступать в переговоры с оппозицией, поскольку это подразумевает диалог о передаче власти, а она в стране «стабильна».

Говоря о предстоящей конституционной реформе, представитель республики пояснил, что она будет проходить в формате национального диалога. При этом, по его словам, будет обеспечена либерализация политической системы, а часть полномочий президента передана парламенту. Также изменится партийная система: роль партий повысится, поменяется избирательное законодательство. Все решения будут приняты на референдуме, подчеркнул дипломат.

Тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году звучала и на переговорах министров иностранных дел России и Белоруссии в Москве 3 сентября. Владимир Макей сказал Сергею Лаврову , что таким образом Минск собрался выйти из политического кризиса.

«По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке», — пояснил собеседник РБК.

Он добавил, что Лукашенко нужно за это время обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.

Ранее в сентябре лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала единственный для республики способ выйти из кризиса: для этого, по ее словам, действующий президент Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. Она отметила, что нынешние власти Белоруссии допустили «экономический кризис, юридический дефолт, политический коллапс», и положение будет только ухудшаться.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.