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Белоруссия представила план урегулирования кризиса 

Lenta.ru 1 час назад
Белоруссия представила план урегулирования кризиса
Фото: Reuters
Власти Белоруссии представили России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) план урегулирования кризиса в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, план был представлен 28 августа на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященном ситуации в Белоруссии. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента, а также повторные выборы президента и парламента после принятия поправок к Конституции.
На заседании представитель Белоруссии заявил, что конституционная реформа — это единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также отметил, что официальный Минск не собирается вступать в переговоры с оппозицией, поскольку это подразумевает диалог о передаче власти, а она в стране «стабильна».
Говоря о предстоящей конституционной реформе, представитель республики пояснил, что она будет проходить в формате национального диалога. При этом, по его словам, будет обеспечена либерализация политической системы, а часть полномочий президента передана парламенту. Также изменится партийная система: роль партий повысится, поменяется избирательное законодательство. Все решения будут приняты на референдуме, подчеркнул дипломат.
Тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году звучала и на переговорах министров иностранных дел России и Белоруссии в Москве 3 сентября. Владимир Макей сказал Сергею Лаврову, что таким образом Минск собрался выйти из политического кризиса.

«По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке», — пояснил собеседник РБК.

Он добавил, что Лукашенко нужно за это время обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.
Ранее в сентябре лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала единственный для республики способ выйти из кризиса: для этого, по ее словам, действующий президент Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. Она отметила, что нынешние власти Белоруссии допустили «экономический кризис, юридический дефолт, политический коллапс», и положение будет только ухудшаться.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Владимир Макей , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , ОБСЕ , Вена , Минск
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