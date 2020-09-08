Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил, что если Белоруссия рухнет, следующей будет Россия 

ТАСС и ещё 5 18 минут назад
Лукашенко нашел виновного в ситуации в Белоруссии
Фото: ТАСС
Президент США Александр Лукашенко возложил на США ответственность за беспорядки в Белоруссии и добавил, что волнения в Америке стали результатом развития технологий, которые Вашингтон использовал для дестабилизации обстановки в других странах.

"Как вы противостоите Telegram-каналам? — указал Лукашенко в интервью российским журналистам, выдержки из которого опубликовал телеканал RT. — У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы".

"Вы же видите, что там творится, — продолжил президент Белоруссии, имея в виду беспорядки в США. — И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого".

Лукашенко считает, что вслед за Белоруссией обострение политической ситуации может ожидать Россию.

"Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро [могут произойти] определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", — сказал политик.

Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
ТАСС: последние новости
Меркель согласна, что будущее Nord Stream 2 зависит от последствий инцидента с Навальным Меркель согласна, что будущее Nord Stream 2 зависит от последствий инцидента с Навальным МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников Лукашенко заявил, что не имеет "миллионов и миллиардов" Лукашенко заявил, что не имеет "миллионов и миллиардов"
Комментарии 2
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Russia Today , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение