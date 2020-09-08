Лукашенко нашел виновного в ситуации в Белоруссии

"Как вы противостоите Telegram-каналам? — указал Лукашенко в интервью российским журналистам, выдержки из которого опубликовал телеканал RT. — У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы".
"Вы же видите, что там творится, — продолжил президент Белоруссии, имея в виду беспорядки в США. — И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого".
"Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро [могут произойти] определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", — сказал политик.