Лукашенко нашел виновного в ситуации в Белоруссии

"Вы же видите, что там творится, — продолжил президент Белоруссии, имея в виду беспорядки в США. — И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого".