Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что ожидаемая вторая волна коронавирусной инфекции фактически началась. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается», — сказал политик.

При этом он отметил, что нет причин для паники, так как ситуация полностью контролируется.

Тем временем, за последние сутки в России выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах, из которых 24,3% не имели никаких клинических проявлений болезни. Об этом 10 сентября сообщил оперативный штаб.

Всего за пандемию 1 046 370 россиян заразились инфекцией.