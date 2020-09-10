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В Грузии заявили о начале второй волны коронавируса 

Общественная служба новостей и ещё 15 3 часа назад
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что ожидаемая вторая волна коронавирусной инфекции фактически началась. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается», — сказал политик.

При этом он отметил, что нет причин для паники, так как ситуация полностью контролируется.
Тем временем, за последние сутки в России выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах, из которых 24,3% не имели никаких клинических проявлений болезни. Об этом 10 сентября сообщил оперативный штаб.
Всего за пандемию 1 046 370 россиян заразились инфекцией.
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В мире , Видео , Ситуация в мире , Георгий Гахария , Грузия
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