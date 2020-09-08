Тихановская пригрозила Лукашенко 

Тихановская раскритиковала страны, которые «просто смотрят» на нарушения прав человека в Белоруссии и ничего не предпринимают. Она подчеркнула, что участников мирных акций в стране задерживают, незаконно арестовывают, а оппозиционеров высылают из страны.

«Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на человека, который отчаянно цепляется за власть и нарушает права человека», — заявила она.

Также Тихановская призвала ввести санкции против людей, «отдающих и исполняющих преступные приказы». Она назвала результаты выборов сфальсифицированными, подчеркнув, что их не признали ни белорусы, ни международные организации.

«Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — подчеркнула Тихановская.

Как сообщал «Рамблер», ранее газета Die Welt рассказала , что ЕС хочет ввести санкции против руководства страны из-за спорных выборов, «но, очевидно, не против Лукашенко».

По данным Die Welt, против внесения Лукашенко в санкционный список выступили Германия, Франция и Италия. По их мнению, каналы связи с Лукашенко должны остаться открытыми при любых обстоятельствах. Этому помешали бы санкции. Ввести санкции против Лукашенко требовали несколько стран ЕС, в том числе Польша и государства Прибалтики.