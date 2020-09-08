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Тихановская пригрозила Лукашенко 

Мария Иванова 57 минут назад
Тихановская пригрозила Лукашенко
Фото: ТАСС
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Евросоюз ввести персональные санкции против белорусских властей. Выступление Тихановской в ПАСЕ опубликовал YouTube-канал «Настоящее время».
Тихановская раскритиковала страны, которые «просто смотрят» на нарушения прав человека в Белоруссии и ничего не предпринимают. Она подчеркнула, что участников мирных акций в стране задерживают, незаконно арестовывают, а оппозиционеров высылают из страны.

«Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на человека, который отчаянно цепляется за власть и нарушает права человека», — заявила она.

Также Тихановская призвала ввести санкции против людей, «отдающих и исполняющих преступные приказы». Она назвала результаты выборов сфальсифицированными, подчеркнув, что их не признали ни белорусы, ни международные организации.

«Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — подчеркнула Тихановская.

Как сообщал «Рамблер», ранее газета Die Welt рассказала, что ЕС хочет ввести санкции против руководства страны из-за спорных выборов, «но, очевидно, не против Лукашенко».
По данным Die Welt, против внесения Лукашенко в санкционный список выступили Германия, Франция и Италия. По их мнению, каналы связи с Лукашенко должны остаться открытыми при любых обстоятельствах. Этому помешали бы санкции. Ввести санкции против Лукашенко требовали несколько стран ЕС, в том числе Польша и государства Прибалтики.
По данным Reuters, к середине сентября ЕС планирует ввести санкции против 31 белорусского госслужащего. Лукашенко в списке не будет.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , ЕС , Die Welt
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