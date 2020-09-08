9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.

Сегодня белорусский президент дал интервью российским журналистам, в том числе главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Бабаяну. В своем телеграме тот обнародовал фрагменты беседы.

«Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Белоруссии. У них главная цель — Россия! Поэтому не расслабляйтесь!» — заявил Лукашенко.