Главная цель американцев в Белоруссии — Россия. Об этом, как сообщил журналист Роман Бабаян в своем телеграме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
Сегодня белорусский президент дал интервью российским журналистам, в том числе главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Бабаяну. В своем телеграме тот обнародовал фрагменты беседы.
«Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Белоруссии. У них главная цель — Россия! Поэтому не расслабляйтесь!» — заявил Лукашенко.
В ходе того же интервью он заявил, что допускает, что пересидел на посту президента, но просто так не уйдет; что готов провести реформу Конституции и допускает проведение досрочных президентских выборов; что член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения государственной границы.