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«За всеми протестами стоят американцы» 

Алиса Селезнёва 55 минут назад
«За всеми протестами стоят американцы»
Фото: РИА Новости
Лукашенко назвал тех, кто стоит за протестами в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за акциями протеста в Белоруссии стоят США, а также белорусские «буржуйчики». Об этом со ссылкой на корреспондента телеканала «Россия-1» Евгения Рожкова пишет ТАСС.
По данным издания, Евгений Рожков принял участие в интервью Александра Лукашенко, которое он дал представителям российских СМИ.

«Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии», — пояснил журналист.

Он также отметил, что Лукашенко назвал и внутренние причины для акций протеста.

«Он считает, что в Белоруссии выросло два новых поколения, и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — пояснил Евгений Рожков.

Как сообщал «Рамблер», после выборов президента Белоруссии, завершившихся, по официальным данным, победой Александра Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Евгений Рожков , ИТАР-ТАСС , США
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