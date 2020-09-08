«За всеми протестами стоят американцы» 

Лукашенко назвал тех, кто стоит за протестами в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за акциями протеста в Белоруссии стоят США, а также белорусские «буржуйчики». Об этом со ссылкой на корреспондента телеканала «Россия-1» Евгения Рожкова пишет ТАСС.
По данным издания, Евгений Рожков принял участие в интервью Александра Лукашенко, которое он дал представителям российских СМИ.
«Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии», — пояснил журналист.
Он также отметил, что Лукашенко назвал и внутренние причины для акций протеста.
«Он считает, что в Белоруссии выросло два новых поколения, и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — пояснил Евгений Рожков.
Как сообщал «Рамблер», после выборов президента Белоруссии, завершившихся, по официальным данным, победой Александра Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.