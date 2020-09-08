Лукашенко рассказал о своей обиде 

«И вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита [главный редактор RT М. Симоньян] сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — пояснил Лукашенко.