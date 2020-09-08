Лукашенко рассказал о своей обиде 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об испытанном им чувстве обиды. Такими словами политик прокомментировал голосование граждан республики против его кандидатуры на выборах 9 августа.
«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет», — заявил Лукашенко в интервью российским журналистам, опубликованном в Telegram-канале издания RT.
Глава белорусского государства отметил, что должен защитить «то, что создано нашими руками».
«И вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита [главный редактор RT М. Симоньян] сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — пояснил Лукашенко.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Лукашенко заявил о последующем разрушении России вслед за Белоруссией, если такое произойдет. Политик рассказал, что уже предупредил президента РФ Владимира Путина, которого называет «своим старшим братом».