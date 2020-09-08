НАТО готовит провокацию против России 

В августе-сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», специалисты из США , Франции, Норвегии, Нидерландов и Великобритании провели в северо-западной части Норвежского моря исследование о влиянии сигналов активных гидролокаторов боевых надводных кораблей на жизнедеятельность морских млекопитающих.

В мае 2020-го Военно-морские силы (ВМС) США и Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании провели совместные учения в восточной части Норвежского моря. Тогда же на побережье Норвегии произошел массовый выброс китов. Высказывались предположения, что военные учения могли спровоцировать это.

«Убийцы китов возвращаются!» — сообщили сегодня «Сварщики».

Некоторое время назад пресс-служба ВМС Великобритании распространила информацию о намерении провести за полярным кругом вблизи исключительной экономической зоны России совместную с ВМС США и Норвегии операцию.

Телеграм-канал назвал это провокацией, обратив внимание на то, что НАТО до сих пор не уведомило Россию по официальным каналам международного сотрудничества о планах провести операцию.