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НАТО готовит провокацию против России 

Артём Кульша 40 минут назад
НАТО готовит провокацию против России
Фото: РИА Новости
Североатлантический альянс (НАТО) провоцирует Россию и может спровоцировать массовую гибель китов. Об этом сообщает телеграм-канал «Сварщики».
В августе-сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», специалисты из США, Франции, Норвегии, Нидерландов и Великобритании провели в северо-западной части Норвежского моря исследование о влиянии сигналов активных гидролокаторов боевых надводных кораблей на жизнедеятельность морских млекопитающих.
В мае 2020-го Военно-морские силы (ВМС) США и Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании провели совместные учения в восточной части Норвежского моря. Тогда же на побережье Норвегии произошел массовый выброс китов. Высказывались предположения, что военные учения могли спровоцировать это.

«Убийцы китов возвращаются!» — сообщили сегодня «Сварщики».

Некоторое время назад пресс-служба ВМС Великобритании распространила информацию о намерении провести за полярным кругом вблизи исключительной экономической зоны России совместную с ВМС США и Норвегии операцию.
Телеграм-канал назвал это провокацией, обратив внимание на то, что НАТО до сих пор не уведомило Россию по официальным каналам международного сотрудничества о планах провести операцию.
Комментарии
В мире , Армия , НАТО , США
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