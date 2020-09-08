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Били, душили, кусали: как белорусы и милиционеры борются друг с другом 

Мария Иванова 53 минуты назад
Били, душили, кусали: как белорусы и милиционеры борются друг с другом
Фото: ТАСС
Фармацевт из Гродно, 55-летняя Марина Поликарпова рассказала, что ее избили милиционеры, а за попытку защититься от них ей грозит шесть лет тюрьмы. Об этом сообщает «Радыё Свабода».
По словам Поликарповой, ее задержали у троллейбусной остановки, потребовали паспорт и начали оскорблять. Когда она попросила сотрудниц милиции быть вежливее, те стали ее избивать.

«Начали вдвоем меня метелить, куда попадало. Лицо мне разбили. У меня были очки, была рана. Она [одна из девушек] начала меня душить. Кто же даст себя душить? Я ее за руку и укусила», — рассказала фармацевт.

Против Поликарповой возбудили дело за насилие в отношении милиционеров.
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В мире , Гродно
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