Били, душили, кусали: как белорусы и милиционеры борются друг с другом 

Фармацевт из Гродно , 55-летняя Марина Поликарпова рассказала, что ее избили милиционеры, а за попытку защититься от них ей грозит шесть лет тюрьмы. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

По словам Поликарповой, ее задержали у троллейбусной остановки, потребовали паспорт и начали оскорблять. Когда она попросила сотрудниц милиции быть вежливее, те стали ее избивать.

«Начали вдвоем меня метелить, куда попадало. Лицо мне разбили. У меня были очки, была рана. Она [одна из девушек] начала меня душить. Кто же даст себя душить? Я ее за руку и укусила», — рассказала фармацевт.

Против Поликарповой возбудили дело за насилие в отношении милиционеров.