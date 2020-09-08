Как «задержали» Колесникову на границе с Украиной

«Тихановская, Колесникова, женские марши — все это сильно раздражает Лукашенко, поэтому он нарушает все морально-этические нормы», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя задержание члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на границе с Украиной.

«Это откровенная провокация белорусского КГБ, — сказал Дмитрий Болкунец. — Видимо, это сделано для того, чтобы скрыть публичное незаконное задержание Марии Колесниковой в центре Минска накануне. Силовики придумали легенду, что она якобы на границе попалась».

«Пропускной пункт на границе с Украиной выбран для организации постановки не случайно. Нейтральная полоса там составляет 13 километров, в то время как на участках границы с Литвой и Польшей расстояние до иностранного КПП не более 300 метров. В этом плане белорусско-украинская граница — самое удобное место для съемок провокационных роликов в исполнении «кинорежиссеров», — отметил собеседник.

Судя по тому, что информация об инциденте была синхронно подана белорусскими государственными СМИ — все было спланировано заранее, считает эксперт. Это, в свою очередь, еще раз подтверждает, что речь идет о постановке с целью дискредитировать участников протестного движения, подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, Колесникова представляет серьезную угрозу для Александра Лукашенко , потому что она проявила свою харизму и стала лицом протеста в Белоруссии.

«Тихановская, Колесникова и женские марши, которые проходят по воскресеньям — все это сильно раздражает Лукашенко. Он не знает, что с этим делать, поэтому нарушает все морально-этические нормы. Однако в провокации, вроде нынешней, белорусское общество уже не верит», — заключил Болкунец.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены КС оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.