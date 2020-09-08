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«Жара, туалета нет, просто ад»: Венгрия закрыла границы, у КПП гигантские очереди 

Свободная пресса 35 минут назад
«Жара, туалета нет, просто ад»
Фото: Reuters
На участке украино-венгерской границы наблюдается большое скопление людей и транспортных средств, сообщают украинские СМИ.
Венгрия первая страна в Евросоюзе, которая после летнего ослабления коронавирусного карантина вновь закрыла границы.
На это время известно, что пока пропускают путешественников, следующих транзитом в другие страны ЕС.
Очевидцы передают, что «заворачивают очень многих, выстоявших по несколько суток».

"Стояли на границе двое суток. Завернули, не объяснив толком за что. Вернулись в итоге домой — отходим от стресса, морально и физически. Несколько автобусов перед нами и за нами тоже вернули. Перед нами был бус, который ехал в Италию, 4 раза пробовал проехать и тоже не пустили. Это такой ужас, жара, туалета нет, просто ад…", — цитирует СМИ Украины впечатления жительницы Львова Анастасии Цымбалюк.

Сообщается, что многочасовые очереди возникли, в том числе, из-за более тщательной проверки документов. Добавим, что транзит по территории Венгрии ограничен одними сутками.
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В мире , ЕС , Венгрия
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