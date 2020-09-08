На участке украино-венгерской границы наблюдается большое скопление людей и транспортных средств, сообщают украинские СМИ.

Венгрия первая страна в Евросоюзе , которая после летнего ослабления коронавирусного карантина вновь закрыла границы.

На это время известно, что пока пропускают путешественников, следующих транзитом в другие страны ЕС.

Очевидцы передают, что «заворачивают очень многих, выстоявших по несколько суток».

"Стояли на границе двое суток. Завернули, не объяснив толком за что. Вернулись в итоге домой — отходим от стресса, морально и физически. Несколько автобусов перед нами и за нами тоже вернули. Перед нами был бус, который ехал в Италию, 4 раза пробовал проехать и тоже не пустили. Это такой ужас, жара, туалета нет, просто ад…", — цитирует СМИ Украины впечатления жительницы Львова Анастасии Цымбалюк.

Сообщается, что многочасовые очереди возникли, в том числе, из-за более тщательной проверки документов. Добавим, что транзит по территории Венгрии ограничен одними сутками.