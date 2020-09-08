Кто еще войдет в союзное государство России и Белоруссии 

Если Россия Белоруссия объединятся в Союзное государство, к ним могут присоединиться республики Донбасса. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Свободная пресса».

По данным издания, украинский политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев высказал мнение, что с каждым годом ДНР и ЛНР все больше отдаляются от Украины и еще год-полтора и «точка невозврата» будет пройдена.

Если же белорусский кризис будет преодолен и Донецк и Луганск начнут интеграцию с Россией в рамках союзного государства, то «это уже будет не просто точка невозврата, это будет новая геополитическая архитектура», уверен он.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что точка невозврата в отношениях между Донбассом и Украиной «давно уже пройдена».

«Поэтому будущее Донбасса, конечно, вне Украины. Но в этой связи возникает резонный вопрос, каким образом должны выстраиваться эти отношения с Россией. Варианты возможны разные. Один из этих вариантов — союзное государство. (…) Также возможен вариант двустороннего соглашения», — отметил он.

При этом, по словам эксперта, и России, и Белоруссии необходимо будет признать Луганскую и Донецкую народные республики.

«Конечно, можно строить отношения и вне признания факта юридического суверенитета. Но, тем не менее, больше перспектив у отношений между субъектами, взаимно признавшими друг друга», — пояснил Шаповалов.

Как сообщал «Рамблер», с 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».