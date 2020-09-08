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Умер бывший вокалист группы The Temptations 

Lenta.ru 34 минуты назад
Умер бывший вокалист The Temptations
Фото: @IAmBigBruce
Умер Брюс Уильямсон, бывший вокалист группы The Temptations. Об этом сообщает TMZ.
Артист скончался в воскресенье, 6 сентября, в своем доме в Лас-Вегасе. Певец был заражен коронавирусом. Ему было 49 лет.
Уильямсон, уроженец Комптона, присоединился к коллективу The Temptations в 2006 году и продолжал выступать до 2015 года. Покинув группу из-за проблем с весом, Уильямсон некоторое время выступал соло. В коллективе его заменил вокалист Tower of Power Ларри Брэггс.
Брюс Уильямсон родился 20 сентября 1970 года в Лос-Анджелесе. В раннем возрасте пел в церковном хоре, позже выступал в местных клубах. Стал известен как певец, исполняя каверы в составе фанк-группы BlackBerry Jam. Вместе с The Temptaions записал два альбома — Back to Front и Still Here.
The Temptations — мужской вокальный коллектив, обладатель премии «Грэмми». Одна из наиболее успешных групп лейбла Motown Records. Группа выступает в жанрах ритм-н-блюз, фанк, диско и соул почти 50 лет, периодически меняя состав.
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