Пока вы спали: Лукашенко подставил Москву 

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Опубликованная в Белоруссии аудиозапись, которая якобы доказывает «фальсификацию Западом» дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального , не только не помогает Москве, а ставит ее в довольно сложное положение, пишет газета «ВЗГЛЯД».

По данным издания, сомнение в подлинности записи выразила и Германия, и Польша, и представители российского экспертного сообщества. При этом с помощью данного аудио белорусский президент Александр Лукашенко послал целый ряд нужных ему сигналов.

Россиянам Лукашенко попытался продемонстрировать поддержку и поднять свой рейтинг, белорусам — доказать силу своего режима, а западных партнеров предупредить о готовности «скатиться под полный контроль Москвы», и склонить их к своей поддержке в условиях акций протеста в Белоруссии.

Россия же не может объявить запись фальшивкой, отказав таким образом в поддержке Лукашенко, и вынуждена «интегрировать ее в российскую доказательную базу по Навальному — тем самым ее ослабляя», отмечает газета.

Российская национальная валюта может упасть до отметки 100 рублей за доллар на фоне противостояния с Западом из-за Белоруссии и падения цен на нефть. Такой прогноз озвучил «Свободной прессе» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

По словам эксперта, сейчас укрепление рубля необоснованно, так как из-за сокращения добычи и падения цен на нефть в бюджете России «ежемесячно возникает дыра под 1 трлн. рублей». Также на курс валют влияет обострение отношений с Западом на фоне протестов в Белоруссии и отравления Алексея Навального.

«Уверен, снижение рубля будет продолжаться. (…) Сейчас мы из-за сокращения добычи теряем объем экспорта, а цена нефти составляет $ 45 за баррель, курс должен стабилизироваться на отметке 90 руб. /$. При том, что в случае всплесков он может скакнуть и до 100 руб. /$», — считает он.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл возложила ответственность за подачу чистой питьевой воды в Крым как на Украину, так и на Россию. Реально ли напоить Крым, разбиралась «Свободная пресса».

По мнению опрошенных изданием экспертов, в нехватке воды в Крыму необходимо видеть прежде всего гуманитарную, а не политическую проблему, а российские власти должны более решительно вести переговоры с Украиной.

При этом, даже если Украина вернет воду в Северо-Крымский канал, необходима его реконструкция, а также восстановления гидросооружений, которые в советское время существовали на территории полуострова.

В России есть средства на обеспечение безработных граждан безусловным базовым доходом на время пандемии COVID-19, который предложил сенатор Андрей Кутепов . Об этом «Свободной прессе» заявил руководитель лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Бобков

По его словам, пособие должно быть в размере трех прожиточных минимумов или около 30 тысяч рублей в месяц. Всего для проекта, озвученного Кутеповым, нужно как минимум 1,8 триллиона рублей для первоначального вложения на год. При этом эксперт выразил уверенность, что при правильном вложении эти средства окупятся, так как выплаты будут способствовать росту платежеспособного спроса, что повлияет на расширение производства и буде способствовать росту сбора налогов.

В России в ближайшие 3-5 лет может быть принят на вооружение боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который считается «смертоносным оружием». Об этом пишет китайское издание Sina, перевод статьи которого сделало ИноСМИ.

По данным издания, «Баргузин» внешне ничем не отличается от обычного грузового поезда, но в нем размещены три межконтинентальных ракетных комплекса, оборудованных боеголовками (вместимость до 30 штук) и еще целый ряд оборудования, в том числе командный пункт и система связи.

Этот проект представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, однако вряд ли будет полностью реализован, так как на его создание требуются немалые средства, как и на строительство и реконструкцию системы железных дорог, по которым передвигается поезд, отмечается в статье.