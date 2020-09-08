Как НАТО играет на нервах Шойгу 

Не успел министр обороны РФ Сергей Шойгу заявить, что в последнее время НАТО слишком уж близко подпускает боевые самолеты и корабли к российским границам, как Североатлантический альянс анонсировал новые военные учения «под носом у русских», сообщает «Царьград». Журналисты полагают, что Запад испытывает терпение главы Минобороны

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24» отметил появление бомбардировщика B-52 у российских границ. Он отметил, что авиация НАТО часто подходит к российским границам, но не пересекает их, поскольку российские военные «не позволяют этого и никогда не позволят».

На следующий же день британский королевский флот на своем сайте анонсировал совместную с американскими, норвежскими и дасткими вооруженными силами отработку маневров на Крайнем Севере.

«Вылазка» боевого флота НАТО в составе двух фрегатов и эсминца при поддержке авиации с воздуха призвана продемонстрировать позицию Североатлантического альянса относительно «мира и свободы судоходства» в важном для всего мира регионе.

Аналитики «Царьграда» подчеркивают, что натовцы пройдут «под самым носом у русских», будто «испытывая терпение Минобороны РФ и его главы Сергея Шойгу».