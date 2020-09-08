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Как НАТО играет на нервах Шойгу 

Павел Тиунов 10 минут назад
Как НАТО играет на нервах Шойгу
Фото: РИА Новости
Не успел министр обороны РФ Сергей Шойгу заявить, что в последнее время НАТО слишком уж близко подпускает боевые самолеты и корабли к российским границам, как Североатлантический альянс анонсировал новые военные учения «под носом у русских», сообщает «Царьград». Журналисты полагают, что Запад испытывает терпение главы Минобороны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24» отметил появление бомбардировщика B-52 у российских границ. Он отметил, что авиация НАТО часто подходит к российским границам, но не пересекает их, поскольку российские военные «не позволяют этого и никогда не позволят».
На следующий же день британский королевский флот на своем сайте анонсировал совместную с американскими, норвежскими и дасткими вооруженными силами отработку маневров на Крайнем Севере.
«Вылазка» боевого флота НАТО в составе двух фрегатов и эсминца при поддержке авиации с воздуха призвана продемонстрировать позицию Североатлантического альянса относительно «мира и свободы судоходства» в важном для всего мира регионе.
Аналитики «Царьграда» подчеркивают, что натовцы пройдут «под самым носом у русских», будто «испытывая терпение Минобороны РФ и его главы Сергея Шойгу».
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Комментарии
В мире , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО , Царьград ТВ
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