Раскрыто местонахождение похищенной Колесниковой

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке пересечь границу республики с Украиной сообщает Telegram-канал BELTA. Политик якобы незаконно пыталась выехать из страны.

Рано утром 8 сентября СМИ со ссылкой на сотрудников Госпогранкомитета республики сообщили, что Колесникова вместе с двумя другими членами Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка».

«Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», — заявил Кравцов в видео, опубликованном Telegram-каналом BELTA.

Позже стало известно, что Кравцову и Родненкову удалось выехать из страны, а Колесникова была задержана на границе, поскольку «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, отмечают журналисты.