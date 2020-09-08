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Колесникову арестовали при попытке бежать в Украину 

Павел Тиунов 47 минут назад
Раскрыто местонахождение похищенной Колесниковой
Фото: ТАСС
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана при попытке пересечь границу республики с Украиной, сообщает Telegram-канал BELTA. Политик якобы незаконно пыталась выехать из страны.
Рано утром 8 сентября СМИ со ссылкой на сотрудников Госпогранкомитета республики сообщили, что Колесникова вместе с двумя другими членами Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка».

«Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», — заявил Кравцов в видео, опубликованном Telegram-каналом BELTA.

Позже стало известно, что Кравцову и Родненкову удалось выехать из страны, а Колесникова была задержана на границе, поскольку «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, отмечают журналисты.
Накануне, как сообщал „Рамблер“, Кравцов, Родненков и Колесникова перестали выходить на связь со своими соратниками. Адвокаты оппозиционеров заявили о возможном похищении и готовились подавать заявление в КГБ и Следственный комитет Белоруссии.
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В мире , Мария Колесникова , СКР
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