Назван новый претендент на пост главы Пентагона

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Со словам собеседников телеканала, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера.

Как отмечается, президент уже обсуждал назначение министра под делам ветеранов Робертом Уилки, который был утверждён на эту должность летом 2018 года.

В сообщении также подчеркивается, что в Белом доме рассматривали ещё несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства . По мнению собеседников, глава государства не планирует увольнять Марка Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.