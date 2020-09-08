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NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона 

RT на русском и ещё 2 56 минут назад
Назван новый претендент на пост главы Пентагона
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп «недоволен» нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
Со словам собеседников телеканала, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера.
Как отмечается, президент уже обсуждал назначение министра под делам ветеранов Робертом Уилки, который был утверждён на эту должность летом 2018 года.
В сообщении также подчеркивается, что в Белом доме рассматривали ещё несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства. По мнению собеседников, глава государства не планирует увольнять Марка Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.
В апреле Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Минздрава Алекса Азара.
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В мире , США , Марк Эспер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Минздрав РФ , Пентагон , телеканал NBC
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