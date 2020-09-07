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Зеленский захотел изменить соглашение об ассоциации с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Зеленский захотел изменить соглашение об ассоциации с ЕС
Фото: Reuters
Соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский литовскому коллеге Гитанасу Науседе.
Президенты обсудили подготовку к саммиту Украина — ЕС, запланированному на 1 октября, сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский сказал, что среди «главных результатов» саммита видит «подтверждение признания европейских устремлений Украины».
Кроме того, он рассчитывает на договоренности о «начале работы по обновлению торговой части соглашения об ассоциации». По его словам, соглашение «уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС».
Науседа выразил надежду, что во время президентства Зеленского Киев сделает все для вступления в ЕС. Науседа заявил, что Украина среди стран Восточного партнерства показывает лидерство.
Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Европа даже не обозначает перспектив вступления Украины в ЕС и на каких условиях Украину могли бы действительно принять в Евросоюз. Также сообщалось о том, как Европа препятствует развитию украинской промышленности.
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В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Деловая газета "Взгляд"
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