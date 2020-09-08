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Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 4 19 минут назад
Литва готова вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов взять на себя лидерство и стать посредником между участниками протестов и властями Белоруссии, сообщает пресс-служба литовского президента.
Отмечается, что Науседа провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и возможное сотрудничество между Литвой и Украиной в целях урегулирования ситуации.

"Глава Литвы добавил, что наша страна готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси. По словам президента, это обязанность Литвы как свободного государства — члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов. По утверждению главы страны, не что иное как поддержка Исландии, оказанная Литве 30 лет назад в период восстановления нашей независимости, вдохновила лидеров и гражданское общество государства добиваться свободы. Таковой и является миссия Литвы и других европейских государств, поддерживающих нашу инициативу по посредничеству", — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.

Кроме того, президенты Науседа и Зеленский увидели выход из сложившейся ситуации в Белоруссии в проведении "новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ".
ОБСЕ отказалась от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, которые прошли 9 августа и после которых начались массовые протестные акции оппозиции, не признавшей их результаты. По данным ЦИК Белоруссии, на этих выборах в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Комментарии 2
В мире , Европа , СНГ , Светлана Тихановская , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , ЕС , ОБСЕ , МВД , Литва
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