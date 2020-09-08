Литва готова вмешаться в ситуацию в Белоруссии

"Глава Литвы добавил, что наша страна готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси. По словам президента, это обязанность Литвы как свободного государства — члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов. По утверждению главы страны, не что иное как поддержка Исландии, оказанная Литве 30 лет назад в период восстановления нашей независимости, вдохновила лидеров и гражданское общество государства добиваться свободы. Таковой и является миссия Литвы и других европейских государств, поддерживающих нашу инициативу по посредничеству", — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.