Анализы Навального засекретили 

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Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене засекретил результаты анализов политика Алексея Навального пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Медико-санитарной службы Бундесвера.

Представитель Медико-санитарной службы Бундесвера заявил изданию, что не будет передавать информацию о результатах исследований Навального по запросу российской стороны из соображений секретности.

По словам представителя службы, «дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ».