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Анализы Навального засекретили 

Вероника Полынина 12 минут назад
Анализы Навального засекретили
Фото: Reuters
Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене засекретил результаты анализов политика Алексея Навального, пишетРИА Новости со ссылкой на представителя Медико-санитарной службы Бундесвера.
Представитель Медико-санитарной службы Бундесвера заявил изданию, что не будет передавать информацию о результатах исследований Навального по запросу российской стороны из соображений секретности.
По словам представителя службы, «дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ».
Навальный выведен из искусственной комы
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ запросила у властей Германии медицинские данные и исследования Навального в период транспортировки и нахождения в клинике Charite в Берлине.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», и они вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примут меры в данной связи в зависимости от реакции России.
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В мире , Происшествия , Алексей Навальный , ЕС , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , НАТО , РИА Новости , Мюнхен
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