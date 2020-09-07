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Жгли и топтали маски: Греки протестуют против масочного режима в школах 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Жгли и топтали маски: в Греции начались протесты
Фото: Reuters
Многочисленные митинги и протестные марши против масочного режима в школах прошли в Афинах, Салониках и региональных центрах Греции, сообщает 6 сентября информационное агентство ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Сотни людей пришли на площадь Конституции в Афинах и к памятнику Александру Македонскому в Салониках чтобы заявить о своей решимости запретить детям ходить в школу в масках. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, демонстративно топтали и жгли медицинские маски.
После митингов участники акций прошли протестными маршами, держа в руках греческие флаги и транспаранты с лозунгами «Руки прочь от наших детей!», «Нет — принудительной вакцинации, массовым тестам и маскам!»
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В мире , Александр Македонский , Греция , Салоники
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