Жгли и топтали маски: в Греции начались протесты

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Многочисленные митинги и протестные марши против масочного режима в школах прошли в Афинах, Салониках и региональных центрах Греции , сообщает 6 сентября информационное агентство ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Сотни людей пришли на площадь Конституции в Афинах и к памятнику Александру Македонскому в Салониках чтобы заявить о своей решимости запретить детям ходить в школу в масках. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, демонстративно топтали и жгли медицинские маски.

После митингов участники акций прошли протестными маршами, держа в руках греческие флаги и транспаранты с лозунгами «Руки прочь от наших детей!», «Нет — принудительной вакцинации, массовым тестам и маскам!»