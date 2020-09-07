В Евросоюзе пригрозили Лукашенко из-за Колесниковой

По словам Мааса, в Европейском союзе (ЕС) обеспокоены судьбой Колесниковой. Он отметил, что репрессии в отношении готовой к диалогу белорусской оппозиции неприемлемы. Глава МИД Германии добавил, что, если Лукашенко не изменит свой курс, то ЕС примет соответствующие меры. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз уже активно работает над пакетом санкций.

Ранее 7 сентября сообщалось, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. Вместе с тем другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — также перестали выходить на связь.