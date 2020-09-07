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В Евросоюзе пригрозили Лукашенко в связи с исчезновением Колесниковой 

Lenta.ru 30 минут назад
В Евросоюзе пригрозили Лукашенко из-за Колесниковой
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко санкциями Евросоюза в связи с исчезновением члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Мария Колесникова похищена в центре Минска
По словам Мааса, в Европейском союзе (ЕС) обеспокоены судьбой Колесниковой. Он отметил, что репрессии в отношении готовой к диалогу белорусской оппозиции неприемлемы. Глава МИД Германии добавил, что, если Лукашенко не изменит свой курс, то ЕС примет соответствующие меры. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз уже активно работает над пакетом санкций.
Ранее 7 сентября сообщалось, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. Вместе с тем другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — также перестали выходить на связь.
По факту создания Координационного совета правоохранительными органами в августе было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , МИД , ЕС , МВД , Германия
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